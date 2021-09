Med navijači in igralci na sobotni nogometni tekmi v Škofji Loki štirje poškodovani

Škofja Loka, 5. septembra - Škofjeloški policisti so v soboto zvečer obravnavali prijavo kršitve javnega reda in miru na nogometni tekmi, so danes sporočili iz kranjske policijske uprave. Po poročanju portala 24ur.com je nasilje izbruhnilo na tekmi tretje lige med MNK Izola in NK Škofja Loka, na urgenci pa so končali trije nogometaši in navijač iz Izole.