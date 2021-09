Janša in Borrell o Afganistanu in Zahodnem Balkanu

Ljubljana, 5. septembra - Predsednik vlade Janez Janša se je v soboto zvečer na delovni večerji sestal z visokim predstavnikom EU za skupno zunanjo in varnostno politiko Josepom Borrellom,. Osrednji temi pogovorov sta bila Afganistan in Zahodni Balkan, so sporočili iz premierjevega kabineta.