Prihodnji teden v parlamentu: Odbor med drugim o predlagani denarni kazni za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti

Ljubljana, 5. septembra - Delovna telesa DZ bodo prihodnji teden med drugim razpravljala o predlagani denarni kazni za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti in njihovih bližnjih, predlogu za odpravo zaostrenih finančnih pogojev za tuje študente ter novih rešitvah, s katerimi bi uredili področje odgovornega lastništva in zapuščenih živali.