New York, 4. septembra - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković ostaja v igri za koledarski grand slam. V tretjem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku je namreč po zahtevnem obračunu ugnal Japonca Keija Nishikorija s 6:7 (4), 6:3, 6:3 in 6:2. Dvoboj je trajal tri ure in pol.