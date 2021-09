Italijanske odbojkarice do tretjega naslova na EP

Beograd, 4. septembra - Italijanska ženska odbojkarska reprezentanca je osvojila evropsko prvenstvo, ki je potekalo v štirih državah. V finalu je v Beogradu s 3:1 v nizih premagala domačo reprezentanco Srbije in tretjič slavila naslov na prvenstvih stare celine. Srbkinje ostajajo pri treh naslovih na EP. Tretje mesto so osvojile Turkinje, ki so s 3:0 ugnale Nizozemsko.