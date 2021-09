Rogličev trojček na Vuelti napoved nadaljnje slovenske prevlade

Santiago de Compostela, 5. septembra - Slovenski zvezdnik Primož Roglič je z današnjo zmago na dirki po Španiji postal eden od treh kolesarjev, ki jim je uspelo povezati tri zaporedne uspehe na Vuelti in se vpisati v anale zadnje letošnje tritedenske preizkušnje. To je pred Kisovčanom uspelo še Švicarju Tonyju Romingerju (1992-1994) in Špancu Robertu Herasu (2003-2005).