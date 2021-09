Janja Garnbret po Tokiu zmagala še v Kranju

Kranj, 4. septembra - Janja Garnbret je letošnja zmagovalka Kranja. Slovenska športna plezalka je po olimpijskih igrah v Tokiu, na katerih je postala prva olimpijska zmagovalka v športnem plezanju, zmagala tudi na prvi poolimpijski tekmi svetovnega pokala v težavnosti. In to na domači tekmi v Kranju. To je njena še druga zmaga. V Kranju je prvič zmagala leta 2017.