Med Gorico in Novo Gorico prva čezmejna parada ponosa

Nova Gorica/Gorica, 4. septembra - Med italijansko Gorico in slovensko Novo Gorico danes poteka prva čezmejna parada ponosa. Okoli tisoč ljudi se je na parado z naslovom Sconfiniamo i diritti - Odmejimo pravice podalo z goriškega Travnika in krenilo proti meji s Slovenijo in nato v sosednjo Novo Gorico, parada pa naj bi se zvečer sklenila na Trgu Evropa.