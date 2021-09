Na protestu afganistanskih žensk v Kabulu izbruhnilo nasilje

Kabul, 4. septembra - Med demonstracijami za pravice žensk v afganistanski prestolnici so danes izbruhnili spopadi. Najmanj ena oseba je bila poškodovana. Afganistanske ženske so v zadnjih dveh dneh v Kabulu, ki ga nadzorujejo talibani, protestirale in zagovarjale pravice žensk ter zahtevale enakost, pravičnost in demokracijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.