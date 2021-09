Ustanovljen podmladek LMŠ

Ljubljana, 4. septembra - Člani ustanovnega zbora so danes sprejeli akt o ustanovitvi podmladka LMŠ - organizacije UPI. Za predsednika so izvolili poslanca LMŠ Nika Prebila. "LMŠ je v prihodnost usmerjena stranka, ki sliši, razume in upošteva želje svojih mladih članov," so sporočili.