Trst, 4. septembra - V Trstu je danes prišlo do streljanja, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi. Italijanska policija je kmalu po incidentu aretirala dve osebi. Do streljanja je prišlo, ko sta se sprli dve skupini državljanov Kosova in Albanije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.