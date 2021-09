Ljubljana, 4. septembra - Nogometaši kranjskega Triglava so tudi po 6. krogu 2. slovenske lige neporaženi, a so oddali prvi točki. V Lendavi so proti Nafti igrali 1:1. Vedran Vinko je v 32. minuti Prekmurce popeljal v vodstvo, točko pa je Gorenjcem prinesel Adam Jakupovič v 69. minuti.