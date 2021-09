Madžarski kapetan Szalai pozitiven

Budimpešta, 4. septembra - Kapetan madžarske nogometne reprezentance in napadalec nemškega Mainza Adam Szalai je bil pozitiven na testu za novi koronavirus in ne bo mogel nastopiti na naslednjih dveh kvalifikacijskih tekmah za svetovni prvenstvo, je sporočila Madžarska nogometna zveza (MLSZ). Manjkal bo na tekmah proti Albaniji in Andori.