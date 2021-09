Blinken in Austin zaradi Afganistana na obisk k zaveznikom

Washington, 4. septembra - Ameriški državni sekretar Antony Blinken in obrambni minister Lloyd Austin bosta zaradi položaja v Afganistanu prihodnji teden odpotovala v države zaveznice, med njimi v Katar in Nemčijo, so v petek sporočili ameriški diplomati, ki si prizadevajo pomagati Afganistancem pri odhodu iz države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.