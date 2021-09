Janša: Vdor v poslopje RTV ali javno zgradbo nasilje nad svobodo izražanja

Ljubljana, 4. septembra - Vdor v poslopje RTV Slovenija ali katerokoli drugo javno zgradbo po besedah predsednika vlade Janeza Janše nima nobene povezave s svobodo izražanja. "Je nasilje nad to svobodo. Storiti je treba vse, da se vsako samovoljno in nasilno prilaščanje javnega prostora in grožnje obsodi in kaznuje z enakimi vatli vedno in povsod," je zapisal na Twitterju.