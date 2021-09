Ljubljana, 4. septembra - Zastoji na mejnih prehodih s Hrvaško se nadaljujejo tudi prvi konec tedna v septembru. Za vstop v državo se najdlje čaka na mejnih prehodih Gruškovje, Jelšane, Sečovlje in Starod, za izstop pa v Jelšanah in Starodu. Zastoj je pred predorom Karavanke iz in proti Avstriji.