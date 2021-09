Vreme: Delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo

Ljubljana, 4. septembra - Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ki jo bo več predvsem na severozahodu. Ponekod bo pihal šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sončno. Pihal bo vzhodni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem 15, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo večinoma sončno. V noči na ponedeljek in v ponedeljek bo na Primorskem pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovi se nad nami zadržuje razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo na zahodnem Avstrijskem Koroškem ter na območju Karnijskih Alp spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh ali neviht. V krajih južno od nas bo zmerno, v krajih vzhodno od nas pa precej jasno.

V torek bo večinoma sončno, v krajih severozahodno od nas bodo popoldne ali zvečer posamezne plohe ali nevihte.