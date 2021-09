Ljubljana, 4. septembra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se bo danes ob 10.30 udeležila Čezmejnega srečanja na Bistriški planini nad Ziljo. Pred kapelo bo ob 11.30 maša, nato pa bo zbrane nagovor tudi ministrica, so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.