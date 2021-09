Newyorške borze današnje trgovanje končale okrog izhodišč

New York, 3. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili okrog začetnih vrednosti. Vlagatelji so nekoliko izgubili optimizem, saj poročilo o razmerah na trgu dela ni bilo spodbudno. Ameriško gospodarstvo je avgusta ustvarilo le 235.000 novih delovnih mest, kar je precej manj od pričakovanj.