Za naslov Srbkinje in Italijanke

Beograd, 3. septembra - Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki se bodo v finalu v soboto v Beogradu merile igralke Srbije in Italije. Srbkinje so doslej trikrat osvojile naslov prvakinj, ob letih 2011 tudi na zadnjih dveh prvenstvih leta 2017 in 2019. Italijanke bodo lovile tretji naslov, potem ko so bile najboljše v letih 2007 in 2009.