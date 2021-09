Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 9.)

Ljubljana, 3. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o neformalnem srečanju zunanjih ministrov Evropske unije na Brdu pri Kranju, na katerih so določili pet meril, od katerih bo odvisno sodelovanje EU s talibani. Poročale so tudi o tem, da so zunanji ministri EU zagotovili solidarnost Litvi, Latviji in Poljski v povezavi z migracijami iz Belorusije.