Zadnji gorski cilj tudi zadnja priložnost za Rogličeve tekmece

Ponferrada, 4. septembra - Slovenskega kolesarskega zvezdnika Primoža Rogliča le še dve etapi ločita od tretje zaporedne skupne zmage na dirki po Španiji. Potem ko je slavil leta 2019 in 2020, ima letos pred zadnjo etapo z gorskim ciljem od Sanxenxa do Mos. Castro de Hervilla natanko dve minuti in pol naskoka pred najbližjimi zasledovalci.