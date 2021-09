Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 3. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zastoj od Barja na južni obvoznici do Brezovice v smeri proti Kopru. Potovalni čas se zato podaljša za približno 10 minut.

Zastoji so na na primorski avtocesti med Uncem in razcepom Kozarje na posameznih odsekih proti Ljubljani (potovalni čas se podaljša za približno 15 minut), na cesti Jesenice-Hrušica ter Lesce-Bled.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal tri kilometre dolg zastoj. Za Kranjsko Goro je priporočen izvoz Jesenice/vzhod. Voznike se opozarja, naj pustijo med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.

Vozniki osebnih vozil čakajo za izstop iz države na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje in Starod do pol ure, na Gruškovju pa več kot dve uri. Za vstop pa na Obrežju do pol ure.

Cesta čez Vršič bo v soboto zaradi prireditve zaprta med 10.30 in 13.30 ter med 15. in 18.30.

Cesta Bled-Bohinjska Bistrica-Ukanc bo v nedeljo zaradi triatlona približno eno uro zaprta med 14. in 16. uro.

Na cesti Sorica-Bohinjska Bistrica bodo zaradi prireditve med 8.45 in in 11.30 kratkotrajne popolne zapore, potovalni čas se zato podaljša od 15 minut do ene ure.

Na cesti Čatež-Mokrice bo pri Prilipah cesta zaradi prireditve zaprta v soboto med 7. in 21. uro ter v nedeljo med 7. in 20. uro.

Popolne zapore bodo tudi v Ljubljani v okolici Rožnika v soboto med 8. in 9.30 ter v Kozini v noči na nedeljo med 16. in 5 uro.

Do 1. oktobra bo na štajerski avtocesti promet med Blagovico in Vranskim proti Mariboru vsako noč med 19. in 6. uro potekal le po enem prometnem pasu.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta uvoz Sežana/zahod proti Gabrku in uvoz Sežana/vzhod proti Italiji. Zaprto je tudi počivališče Povir proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim zaradi del promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Vsi priključki so ponovno odprti.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si