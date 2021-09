ZN: Kakovost zraka znova na ravni pred epidemijo covida-19

Ženeva, 3. septembra - Ukrepi za obvladovanje epidemije covida-19 po svetu so povzročili pomembne, a kratkotrajne izboljšave kakovosti zraka in padec onesnaženosti, so danes sporočili Združeni narodi. Vendar pa se je kakovost zraka spet poslabšala, ko so se emisije po odpravi koronskih ukrepov spet povečale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.