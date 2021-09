Roglič, Polanc, Mezgec in Tratnik v razvrstitvi dirke po Španiji

Santiago de Compostela, 5. septembra - Slovenski kolesarji Primož Roglič, Jan Polanc, Luka Mezgec in Jan Tratnik so po današnjem kronometru sklenili 76. dirko po Španiji. V zadnjih dveh etapah večjih pretresov ni bilo, Roglič pa je z drugim mestom v predzadnji ter četrto etapno zmago v zadnjem kronometru postavil piko na i prepričljivi in že tretji zaporedni zmagi na Vuelti.