Rogliča le še konec tedna brez pretresov loči od tretje krone na Vuelti

pripravil Aljoša Žvirc

Santiago de Compostela, 4. septembra - Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je tik pred tretjo zaporedno zmago na dirki po Španiji. Potem ko je slavil v letih 2019 in 2020, je tokrat sprva taktično, nato pa še po izjemnih predstavah v asturskih gorah krmaril do položaja, ko je pred zadnjim koncem tedna vse v rokah slovenskega asa in njegove ekipe Jumbo-Visma.