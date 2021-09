Zunanji ministri EU določili pet meril za sodelovanje s talibani

Brdo pri Kranju, 3. septembra - Zunanji ministri Evropske unije so na neformalnem zasedanju na Brdu pri Kranju določili pet meril, od katerih bo odvisno sodelovanje EU s talibani, ki so prevzeli oblast v Afganistanu, je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Zavzeli so se tudi za evakuacijo sodelavcev, ki so ostali v Afganistanu.