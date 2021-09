V Škofji Loki odslej za večjo mobilnost še mestna e-minibusa Jurij in Agata

Škofja Loka, 4. septembra - Občina Škofja Loka veliko pozornosti namenja trajnostni mobilnosti. Med možnosti okolju prijaznega prevoza po mestu je sedaj dodala še električna minibusa. Jurij in Agata, ki so ju občani poimenovali po junakih Visoške kronike, sta namenjena predvsem starejšim, invalidom in gibalno oviranim, ki jim bodo pomembne mestne točke tako bolj dostopne.