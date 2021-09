Fifa: Madžare zaradi rasizma čakajo sankcije

Zürich, 3. septembra - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je obljubila, da bo zaradi rasističnih opazk, namenjenim angleškim temnopoltim igralcem na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Budimpešti, ustrezno ukrepala. Madžare, katerih navijači so se neprimerno vedli, poleg opičjih vzklikov so na igrišče metali bakle in petarde, najbrž čaka ostra kazen.