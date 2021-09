Dancu Cortu Nielsnu še tretja etapna zmaga na letošnji Vuelti

Ponferrada, 3. septembra - Danec Magnus Cort Nielsen je zmagovalec 19. etape kolesarske dirke po Španiji od Tapie do Monforte de Lemosa, dolge 191,2 km. Osemindvajsetletnik je bil najboljši med ubežniki, ki so zadržali 18 sekund prednosti pred glavnino. V njej je varno ciljno črto prečkal slovenski as Primož Roglič, ki je tako še dan bližje tretji zaporedni zmagi na Vuelti.