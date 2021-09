Zunanji ministri EU zagotovili solidarnost Litvi, Latviji in Poljski glede migracij iz Belorusije

Bruselj/Ljubljana, 3. septembra - Zunanji ministri EU so danes na neformalnem zasedanju na Brdu pri Kranju zagotovili solidarnost Litvi, Latviji in Poljski glede migracij iz Belorusije. Pripravljeni so sprejeti vse ukrepe v podporo tem državam, če se bodo razmere še poslabševale, je po koncu zasedanja povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.