Pred Karavankami daljši zastoj osebnih vozil

Kranj/Ljubljana, 3. septembra - Pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal več kot štiri kilometre dolg zastoj osebnih vozil. Svetujejo izvoz Radovljica, za Kranjsko Goro pa izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled. Policisti pozivajo k previdnosti, prilagojeni hitrosti in ustrezni varnostni razdalji. Večjo gnečo in zastoje pričakujejo preko celega vikenda.