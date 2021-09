V Ajdovščini so pripravili gorniško druženje ob filmih in knjigah

Ajdovščina, 4. septembra - Alpinistični odsek Planinskega društva Ajdovščina je ob koncu tedna pripravil tradicionalni Festival Zunaj, gorniško druženje ob filmih in knjigah. Osrednji motiv letošnjega srečanja je odnos človeka do narave, festivalsko dogajanje pa bo potekalo na treh različnih lokacijah, so zapisali na spletni strani Občine Ajdovščina.