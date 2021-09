Zunanji ministri EU na Brdu za pragmatičen odnos s Kitajsko, krepitev vezi z Indijo

Bruselj/Ljubljana, 3. septembra - Zunanji ministri EU so se danes na neformalnem zasedanju na Brdu zavzeli za pragmatičen in realističen pristop do Kitajske ter za krepitev vezi z Indijo, z obema pa je treba sodelovati glede Afganistana, sta izpostavila visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell in gostitelj srečanja, vodja slovenske diplomacije Anže Logar.