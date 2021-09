Na Gorenjskem najbolj inovativni Domel, Elan, Iskratel in Sij Acroni

Kranj, 3. septembra - Gorenjska regionalna gospodarska zbornica je s Podporniki inovativnosti ter v partnerstvu z gospodarskim ministrstvom in javno agencijo Spirit Slovenija podelila priznanja najboljšim inovacijam v regiji. Zlati so bili Domel, Elan, Iskratel in Sij Acroni. Nagrada za izziv 2021 - Inovacije, ki rešujejo izzive covida-19, je šla v roke SRC Infonetu.