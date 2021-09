Evropski dnevi judovske kulture postavljajo v osredje dialog

Maribor/Lendava, 5. septembra - V številnih evropskih državah, tudi v Sloveniji, se danes začenjajo Evropski dnevi judovske kulture, katerih namen je poudariti raznolikost in bogastvo judovstva ter njegov lokalni, regionalni in nacionalni zgodovinski pomen. Osrednja letošnja tema je dialog. V Sloveniji bodo dogodki v Mariboru, Lendavi, Murski Soboti, Ljubljani, Negovi in Celju.