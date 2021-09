Od ponedeljka slovenjgraška bolnišnica vnovič na zdravljenje sprejema covidne bolnike

Slovenj Gradec, 3. septembra - Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kjer so nazadnje bolnike s covidom-19 zdravili v začetku junija, bo v ponedeljek na zdravljenje ponovno začela sprejemati covidne bolnike. Potrebe po hospitalizacijah naraščajo zaradi izrazito poslabšane epidemiološke slike v državi in razmeroma nizke stopnje precepljenosti, so sporočili iz bolnišnice.