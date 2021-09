Program Mepi zaključila sedma generacija prejemnikov zlatih priznanj

Ljubljana, 4. septembra - Zavod Mepi in partnerske organizacije so na celjski gimnaziji Center spregovorili o programu mednarodnega priznanja za mlade Mepi, ki ga je po 24 letih izvajanja zaključila sedma generacija prejemnikov zlatih priznanj. Ta si je prislužilo 153 mladih, največ iz gorenjske in savinjske regije. Slavnostna podelitev priznanj bo drevi v Celju.