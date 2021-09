EU in AstraZeneca končali spor glede dobave cepiva proti covidu-19

Bruselj, 3. septembra - EU in britansko-švedska farmacevtska družba AstraZeneca sta se dogovorili o dobavi preostalih odmerkov cepiva proti covidu-19 v okviru lanske pogodbe in tako končali pravni spor na belgijskem sodišču, so danes sporočili v Evropski komisiji in podjetju. AstraZeneca bo do konca marca prihodnje leto EU dobavila še 200 milijonov odmerkov cepiva.