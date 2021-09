Vilenica želi tudi v letošnji izdaji ohranjati programsko shemo iz prekoronskih let

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 6. septembra - Mednarodni literarni festival Vilenica bo v 36. izdaji od 7. do 12. septembra potekal pod geslom Strah in pogum. Kot že lanska bo tudi letošnja izdaja preplet digitalnih vsebin in dogodkov v živo. Veliki nagrajenec letošnje Vilenice je avstrijski pisatelj Josef Winkler, slovenski avtor v središču festivala je Milan Dekleva.