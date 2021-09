Koalicija želi s predlogom pokojninske novele odpraviti nekatere anomalije in krivice

Ljubljana, 3. septembra - Koalicijski poslanci so sredi julija v parlamentarno proceduro vložili predlog pokojninske novele. Vodji poslanskih skupin NSi in SMC, Jožef Horvat in Gregor Perič, sta pojasnila, da želijo z novelo odpraviti nekatere anomalije, nelogičnosti in krivice. Ob tem pa sta spomnila, kaj so za upokojence naredili v letu in pol.