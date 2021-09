Odslej prepoved dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg

Ljubljana, 4. septembra - Začela je veljati vladna uredba o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov. Prepovedani so pribor, krožniki, slamice in vatirane palčke, razen če gre za medicinske pripomočke. Nadzor bo opravljal tržni inšpektorat.