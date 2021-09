Črnovaška cesta od sobote do konca prenove fizično zaprta

Ljubljana, 3. septembra - Mestna občina Ljubljana (Mol) bo zaradi neupoštevanja cestnoprometne signalizacije ob zapori črnovaške ceste, ki jo prenavljajo, v soboto ob 6. uri postavila tudi fizično popolno zaporo ceste na meji med ljubljansko občino in Občino Brezovica. Zapora bo veljala do končanja del, so danes sporočili iz Mola.

Javni holding Ljubljana je junija začel obsežen projekt komunalne in prometne ureditve ceste v Črni vasi. V okviru del, ki jih izvaja družba CGP skupaj z družbo Prenova-Gradbenik, njihova vrednost pa je 29,7 milijona evrov brez davka, bodo zgradili vakuumsko fekalno kanalizacijo in vodovod v naselju Črna vas, rekonstruirali cestišče ter uredili pločnike in kolesarsko stezo.

V sklopu rekonstrukcije ceste v Črni vasi med Ižansko cesto in potokom Iška Voka Snaga je v načrtu tudi rekonstrukcija vodovodnega omrežja, v okviru tega bodo obnovljeni tudi obstoječi hišni vodovodni priključki. Na območju črnovaške ceste bodo zgradili tudi plinovodno omrežje, ki bo zagotavljalo oskrbo obstoječih in novih stavb z zemeljskim plinom.

Kot so ob izbiri izvajalca maja letos sporočili z Mola, so imeli projekt že več let v načrtu, saj je cesta precej dotrajana in neprijazna za udeležence v prometu. "Gre za finančno obsežen in zahteven projekt tako z vidika dokumentacije kot tudi gradnje, saj bo ta potekala na težavni podlagi Ljubljanskega barja, kjer bo potrebno na določenih območjih podlago, z namenom zagotavljanja trdnosti, ustrezno pripraviti z dodatnim materialom, utrjevanjem in posedanjem," so sporočili.