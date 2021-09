Janša in Zorčič z indijskim ministrom o dvostranskem sodelovanju in Afganistanu

Ljubljana, 3. septembra - Indijski minister za zunanje zadeve Subrahmanyam Jaishankar, ki je na uradnem obisku v Sloveniji, se je danes srečal s premierjem Janezom Janšo in predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem. V ospredju pogovorov so bili dvostranski odnosi med državama in razmere v Afganistanu.