Avgusta upad števila brezposelnih pod 70.000

Ljubljana, 3. septembra - Registrirana brezposelnost se je tudi avgusta zmanjšala in se do konca tega meseca znižala na 69.292 oseb. To je najboljša številka po izbruhu epidemije novega koronavirusa. Nazadnje je bilo brezposelnih manj kot 70.000 septembra 2019. Število brezposelnih se je avgusta na mesečni ravni znižalo za 1,9 odstotka, na medletni pa za 21,4 odstotka.