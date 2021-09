V Portorožu jubilejno srečanje bivših internirank

Portorož, 5. septembra - V Portorožu bo danes potekalo jubilejno, 60. vseslovensko srečanje bivših internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov nekdanjih nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev ter ukradenih otrok. Slavnostna govornica bo slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc, dogodka se bo udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor.