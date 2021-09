Indijski zunanji minister si želi več slovenskih poslovnih obiskov

pogovarjal se je Mihael Šuštaršič

Bled, 3. septembra - Indijski zunanji minister Subrahmanyam Jaishankar je v pogovoru za STA izrazil pričakovanje, da se bo okrepilo število poslovnih obiskov v Indijo. Glede položaja v Afganistanu so zaskrbljeni tudi v Indiji, a bodo počakali na razvoj dogodkov. Optimističen je glede boja proti pandemiji, glede na to, da v Indiji cepijo do 13 milijonov ljudi dnevno.