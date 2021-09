Ljubljanska borza: Indeks navzgor

Ljubljana, 3. septembra - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP dopoldne pridobil pol odstotka. Navzgor ga poganjajo delnice NLB, ki so zrasle za več kot dva odstotka, in delnice Krke, ki pridobivajo skoraj pol odstotka. Te so tudi danes najbolj zaželene med vlagatelji. Med pomembnejšimi delnicami izgubljajo le delnice Luke Koper.