Novi boni dobrodošli za nakup učbenikov

Ljubljana, 5. septembra - Novi boni za turizem, gostinstvo, kulturo in šport, ki so jih pred poletjem prejeli vsi prebivalci Slovenije, so staršem očitno prišli zelo prav, da so si nekoliko zmanjšali stroške pred začetkom novega šolskega leta. Od tistih, ki so bili porabljeni za kulturo, jih je bilo več kot dve tretjini namenjenih za nakup učbenikov in delovnih zvezkov.