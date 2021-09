V bolnišnicah zaradi zaostrovanja epidemije prepovedujejo obiske

Celje, 3. septembra - V Splošni bolnišnici Celje so zaradi slabšanja epidemiološke situacije in skokovitega naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom prepovedali obiske bolnikov. Do preklica bodo pod določenimi pogoji dovoljeni le obiski kritično bolnih, porodnic in otrok, so sporočili s celjske bolnišnice.